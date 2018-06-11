Demirtaş'tan Erdoğan'a: Talimatımı paylaşırsan senin lehine adaylıktan çekilirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Neyi serbest bırakıyorsun? Bu ülkede hukuk var, yargı var. 53 tane Kürt kardeşimi bunlar orada öldürdüler" açıklamasına Demirtaş'tan yanıt geldi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Demirtaş, "Kobani gösterilerinde şiddet ve provokasyonların başlama tarihi 5-6 Ekim değil, Erdoğan'ın "Kobani düştü düşecek" açıklamasını yaptığı 7 Ekim ve bu açıklamadan hemen sonrasıdır. Bu açıklama sonrası ölümler yaşanmaya başlamıştır" derken, şu ifadeleri kullandı:

"Kobani olaylarında katledilen insan sayısı 53 değil, 43'tür. Bunların 6’sı HÜDAPAR'lı, 2'si suikaste uğrayan güvenlik görevlisi, 2'si Suriyeli mülteci, 33'ü de HDP'lidir. 6 HÜDAPAR'lı haricindeki kişilerin katledilmesi hakkında açılmış tek bir etkili dava ve soruşturma yoktur. Kobani olayları Erdoğan'ın dediği gibi 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında değil, seçimlerden 8 ay önce, 7 Ekim 2014 tarihinde yaşanmıştır. Kobani olaylarından sonraki 5 ay boyunca da Erdoğan ve AKP ile çözüm süreci kapsamında görüşmelerimiz devam etmiştir. Yani Erdoğan, bugün 'terörist' diye ilan ettiği bizlerle 5 ay daha görüşme sürdürmüştür... Ey Erdoğan! Sana siyasi tarihinin en büyük fırsatı: 24 Haziran’a kadar bu tweetimin altına, Selahattin Demirtaş olarak yaptığımı iddia ettiğin "53 kişinin katledilmesi sözde talimatımı" paylaşırsan söz veriyorum, senin lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğim. Dört yıldır emrindeki savcıların arayıp da bulamadığı sözde çağrımı belki sen bulursun. 24 Haziran’a kadar bulamazsan da zaten halk senin çıkış belgeni verecek. Diploma niyetine kullanırsın artık."