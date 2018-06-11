Demirtaş'tan Erdoğan'a 'idam' yanıtı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam tehdidine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de düzenlediği miting sırasında Demirtaş'a ilişkin idam sloganlarına, “Parlamento, dedim ya size daha önce, parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı, ben bunu çoktan onaylardım” yanıtını vermişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine tepki gösteren Selahattin Demirtaş, "Erdoğan seçilirse beni idam ettireceğini söylüyor. 2018 Türkiye’sinde bir Cumhurbaşkanı adayının seçmene vaadine bakar mısınız? Ben canımı, halkımızın uğruna bin defa kurban ederim. Tek bir adım da geri atmam" dedi.