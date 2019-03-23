Demirtaş'tan CHP ve İyi Parti'ye oy çağrısı

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'gerekirse bağrınıza taş basın, ama mutlaka sandığa gidin' derken, 'Biz partililerimizden, aday çıkarmadığımız yerlerde CHP veya İYİ Parti’ye severek veya gönülden oy vermelerini beklemiyoruz. Bu gerçekçi de değildir. Ama bazen bir tek oy, birçok mesaj içerir' ifadelerini kullandı.

HDP'nin tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yeni Yaşam gazetesinin 31 Mart seçimlerine ilişkin sorularına yanıt verdi.

"Gerekirse bağrınıza taş basın, ama mutlaka sandığa gidip “FAŞİZME HAYIR” anlamına gelecek oyunuzu kullanın" diyen Demirtaş, İyi Parti ve CHP'ye oy çağrısında bulunurken, "Seçim sonuçları, demokrasi ve barışın gelişmesine fırsat sunabilir. Oyunuz bu nedenle çok kıymetlidir. Seçimi boykot etmeyi asla düşünmeyin. Biz partililerimizden, aday çıkarmadığımız yerlerde CHP veya İYİ Parti’ye severek veya gönülden oy vermelerini beklemiyoruz. Bu gerçekçi de değildir. Ama bazen bir tek oy, birçok mesaj içerir. İşte sizin oyunuz 'çok mesajlı bir güce' sahip, stratejik bir oydur" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, "Bizim CHP veya İYİ Parti ile ne ittifakımız ne de işbirliğimiz vardır. Ama sizi tarihin çöp sepetine göndermek için Batı’da CHP ve İYİ Parti’ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz ve iktidarınızı sallayacağız" dedi.