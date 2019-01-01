Demirtaş'tan Anayasa Mahkemesi'ne ihlal başvurusu

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tahliye kararınına rağmen hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Demirtaş'ın avukatları, AYM'ye başvurularında anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi, ifade özgürlüğü ve serbest seçim hakkının ihlal edildiğini kaydetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin karar verdiği dile getirilen başvuruda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Karşı hamlemizi yapar, bu işi bitiririz" sözleri anımsatıldı.

Cezanın istinafta kesinleşmesi ve Demirtaş'ın artık tutuklu değil hükümlü hale gelmesiyle kararın boşa düşürüldüğü aktarılan başvuruda, hükümetin yargı üzerindeki baskısı nedeniyle AYM ve AİHM'in her ihlal kararının bir ceza hükmü ile boşa çıkarılması tehlikesi olduğu aktarıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş hakkındaki tahliye kararının ardından istinafta bekletilen dava dosyası "normal olmayan" bir hızda inceleme ile öne alınıp karar verilmişti. Demirtaş’a “terör örgütü propagandası” yapmak suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.