Demirtaş'tan açıklama: Yurttaşlarımız serinkanlılıklarını korumalı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Suruç'ta yaşananlarla ilgili olarak Twitter hesabından bir açıklama yaptı, 'Yurttaşlarımız provokasyonlara gelmemeli, serinkanlılıklarını korumalıdır' dedi.

Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden Suruç'ta yaşananlarla ilgili paylaşımda bulundu. Dün AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın önceki gün tartıştığı bir esnafın işyeri, Yıldız'ın yakınları olduğu belirtilen kişiler tarafından uzun namlulu silahla taranmış, ardından hastanede yaralılara ayrıca saldırıldığı belirtilmiş, 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralanmıştı.

Demirtaş'ın tweetleri şu şekilde:

"Suruç'ta yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşananlar çok vahimdir. Etkili bir soruşturmayla, gerçekler mutlaka açığa çıkarılmalıdır.

Yurttaşlarımız provokasyonlara gelmemeli, serinkanlılıklarını korumalıdır. Seçimlere baskı, şiddet ve kan bulaştırmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakmalısınız. Hiçbir şey, insan canından daha kıymetli olamaz."