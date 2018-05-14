Demirtaş'tan AB vaadi: Tam üyelik çalışmalarını yeniden değerlendireceğiz

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 'AB'yle müzakere ve tam üyelik çalışmalarını ilkelerimiz çerçevesinde yeniden değerlendireceğiz' dedi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın ve HDP'nin 24 Haziran seçimlerine yönelik seçim bildirgesinde dış politika bölümünde AB'ye üyelik konusu da yer aldı.

"Avrupa Birliği'nin insan haklarına riayet, yerel demokrasi, güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi ön plana çıkardığı ilkeleri savunmaya devam edeceğiz" denilen bildirgede, "AB'yle müzakere ve tam üyelik çalışmalarını ilkelerimiz çerçevesinde yeniden değerlendireceğiz" ifadeleri yer aldı.

Suriye'ye ilişkin de bir bölümün yer aldığı bildirgede, "Suriye’deki iç savaşın sona erdirilmesi, halkların kardeşliğine ve eşitliğine dayalı demokratik bir çözümün ortaya çıkarılması için çaba harcayacak ve Rojava halkının açığa çıkardığı demokratik yönetim iradesinin tanınması ve Demokratik Suriye yönetiminin yaşam bulması için mücadele edilecek" denildi.