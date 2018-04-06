Demirtaş'ın tutukluluğunun kaldırılması istendi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun kaldırılması talebiyle Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne talepte bulunuldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "suç işlemeye tahrik"ten tutukluluğunun kaldırılması talebiyle Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne talepte bulunuldu.

DHA'nın haberine göre, avukat Mahsuni Karaman, söz konusu suçtan tutuklama süresinin 1 yıl olduğunu, zorunlu hallerde gerekçe gösterilerek, 6 ay uzatılabileceğini, Demirtaş'ın ise 1 yıl 5 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyesine karar verilmesini istedi.