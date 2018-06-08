Demirtaş'ın TRT konuşmasını nerede yapacağı belli oldu

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, TRT’de yayımlanacak 10’ar dakikalık seçim propaganda konuşması için Edirne Cezaevi’nden iki kez Ankara’ya götürülecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın propaganda konuşması için TRT’nin Ankara’daki stüdyosuna getirilmesine karar verdi.

Demirtaş, Edirne Cezaevi’nden iki ayrı kayıt için iki kez Ankara’ya götürülecek.

Cumhuriyet'in haberine göre, konuya ilişkin YSK kararı da hazırlandı. Karara göre Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden TRT Genel Müdürlüğü’nün Ankara Oran Sitesi’ndeki yerleşkesinde bulunan S1 stüdyosuna getirilecek. Demirtaş, 17 Haziran konuşmasının çekimleri için 13 Haziran’da; 23 Haziran konuşması için ise 22 Haziran’da TRT stüdyosunda kayda girecek.