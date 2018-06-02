Demirtaş'ın TRT konuşması cezaevinde çekilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların resmi propagandasının ayrıntılarını belirledi. YSK, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT üzerinden görüntülü ve sesli propaganda yapmasına vize verdi. Kayıt için TRT kameraları Edirne Cezaevi’ne gidecek.

YSK kararına göre cumhurbaşkanı adayları Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, tutuklu Selahattin Demirtaş ve Doğu Perinçek’e görüntülü ve görüntüsüz propaganda yapma hakkı tanınacak. Tüm adayların birinci tur için 10’ar dakikalık iki konuşma hakkı olacak. Aynı hak olası ikinci tur seçimler için de tanınacak. Adayların bu propagandaları bir defada iki dakikadan az olamayacak, bir günde 10 dakikayı geçemeyecek. Propaganda konuşmaları, YSK’nin kararında belirlediği takvime göre, 17 Haziran pazar günü başlayacak, 23 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

Seçimlerinin ikinci tura kalması halinde, ikinci tur propaganda konuşmaları ise 4 Temmuz Çarşamba günü başlayacak, 7 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Adayların hangi tarih ve saat ile hangi sırayla konuşacağına, çekilecek kura ile karar verilecek. Propagandalarında adaylar, kendilerini tanıtacak, programlarını ve yapacakları işleri anlatacak, yaptıkları ve yapacakları icraatla seçim beyannamelerini aktaracak.

DEMİRTAŞ'IN ÇEKİMİ CEZAEVİNDE

YSK’nin Seçim Yasası’na dayandırdığı kararına göre diğer cumhurbaşkanı adayları ile birlikte Demirtaş’ın propagandası, YSK’nin görevlendireceği bir kurul üyesi huzurunda ve TRT’de görevli personel tarafından ses ve görüntü alma cihazı ile tespit edilecek. Ancak görüntülü propaganda için iki seçeneğin olduğu belirtildi.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre YSK’nin HDP temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, “YSK’nin eğilimi Demirtaş için TRT ekibinin cezaevine gönderilmesi yönünde, çünkü YSK zorunluluk. TRT çekimleri için Edirne Cezaevi’nde bir çekim yapılmasını bekliyoruz. Başvurumuzu yapacağız. Yasa hükmü çok açık” ifadesini kullandı. YSK’nin AKP temsilcisi Recep Özel ise, “Adalet Bakanlığı ile bir görüşme yapılacak. Demirtaş’ı TRT stüdyosuna getirip öyle de çekebilirler. Cezaevinde stüdyo şartları oluşturulursa ikisi de olabilir” dedi.

'SUÇ TEŞKİL EDERSE YER VERİLMEYECEK'

YSK’nin kararına göre, propagandalarda suç teşkil eden görüntülere yer verilemeyecek. Suç teşkil etmesi halinde YSK görüntülerin yayınlanmasına izin vermeyecek. Propaganda konuşmalarının alındığı kayıt cihazı YSK tarafından saklanacak. Konuşma veya görüntüler dava konusu yapılırsa ve istenirse kayıtlar adli makamlara verilecek. Suç teşkil eden konuşmaları yapanlar hakkında verilecek ceza bir katından iki katına kadar arttırılabilecek. Propaganda yayınlarının tam tarafsızlık ve eşitlik içinde yapılmasından TRT ve YSK sorumlu olacak.