Demirtaş'ın TRT konuşması cezaevi doktorunun odasında çekildi

TRT, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim konuşmasını cezaevi doktorunun odasında çekti.

TRT, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim konuşmasını çekti.

Cumhurbaşkanı adaylarının yapacağı seçim konuşması için çalışmalarını sürdüren TRT’den bir ekip, bugün Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’ne gitti.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre yaklaşık 45 dakika süren çekim, cezaevi doktorunun odasında yapıldı. Çekim sırasında sesin yankılanmaması için doktor paravanı kullanıldı.

HDP Basın Bürosu tarafından 8 Haziran'da yapılan açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Adayımız Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yayınlanacak iki propaganda konuşması için Edirne Cezaevi'nde stüdyo kurulmasına karar verdi. Demirtaş, konuşmalarını cezaevinde kurulacak stüdyoda yapacaktır” denilmişti.