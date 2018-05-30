Demirtaş'ın televizyona telefonla bağlanma talebine YSK'dan ret

Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın televizyona ankesörlü telefonla bağlanma talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın Fox TV'de çarşamba akşamı yayımlanan Liderler Fox'ta programına haftalık 10 dakikalık telefonla görüşme hakkını kullanarak cezaevindeki ankesörlü telefondan bağlanma talebi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

HDP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Tiryaki'nin Demirtaş'ın "Liderler Fox'ta" programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılması için yaptığı başvurunun reddedilmesi kararına karşı çıkan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri oldu.

YSK Başkanvekili Erhan Çiftçi ve YSK Üyesi Yunus Aykın, karara karşı oy kullandı.

'TÜM ADAYLARA TANINAN HAKTAN MAHRUM BIRAKILMASI DÜŞÜNÜLEMEZ'

Çiftçi ve Aykın, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'na atıfta bulunarak tüm cumhurbaşkanı adaylarına tanınan propaganda hakkının Demirtaş'a tanınmamasının düşünülemeyeceğini ifade etti.

İki üyenin ret kararına sundukları karşı oy yazısında şu ifadeler kullanıldı:

'TUTUKLULULUK GEREKÇE OLAMAZ'

"Cumhurbaşkanı adaylarına tanınan propaganda hakkının Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin DEMİRTAŞ'a tutuklu olduğu gerekçesiyle tanınmaması düşünülemez. Cezaevi imkanlarının elverdiği ölçüde gerekli önlemler alınmak ve yuğun araçlar kullanılmak kaydıyla seçim kanunlarında öngörülen propaganda hakkının Selahattin DEMİRTAŞ'a da sağlanması yolunda bir karar verilmesi gerekirken izin verme yetkisinin Adalet Bakanlığına ait olduğundan bahisle talebin reddi yolunda verilen karara katılmıyoruz."

YSK: KARAR YETKİSİ ADALET BAKANLIĞI'NDA

YSK'nin gerekçeli kararında ise bu konuda karar verme yetkisinin Adalet Bakanlığı'nda olduğu savunuldu:

''Demirtaş'ın Liderler Fox'ta programına katılımının sağlanması için girişimde bulunulması taleplerinin değerlendirilmesi mercii T.C. Adalet Bakanlığı olduğundan, YSK'nin girişimde bulunması taleplerinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.''

DEMİRTAŞ YAZILI YANIT VERDİ

Fox TV’deki programı hazırlayan Fatih Portakal Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

''Cezaevinde kampanyasını sürdüren #SelahattinDemirtaş sorularımıza yazılı yanıt verdi. Cevaplar akşam 8’de #LiderlerFox’ta. Maalesef garip bir durum bazı soruları gıyabında eşbaşkanlar yanıtlayacak.''