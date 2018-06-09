Demirtaş’ın tahliye talebine bir ret daha: Adli kontrol yetersiz kalır

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, adli kontrol hükümlerine uymanın sanık iradesine bağlı olduğunu belirterek, ‘bunun yetersiz kalacağına dair oluşan kanaati’ kararına gerekçe olarak gösterdi.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Mahkeme, adli kontrol hükümlerine uymanın sanık iradesine bağlı olduğunu belirterek, ‘bunun yetersiz kalacağına dair oluşan kanaati’ kararına gerekçe olarak gösterdi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, bir yıl altı aydır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın aylık tutukluluk incelemesini 1 Haziran günü yaptı.

Daha önce Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde oy kullanan üye hâkim Cengiz Aydıner son incelemeye katılmadı.

Dosyanın resen ele alındığı ifade edilen kararda gerekçe şu şekilde:

“Tutuklu Demirtaş’ın üzerine atılı suçları işlediği iddiasına dair, olay tutanakları, değerlendirme ve tespit tutanakları, dijital verilere ilişkin çözüm tutanağı, görüntü ve çözüm tutanakları, teknik araçlarla izleme ve dinleme çözüm tutanakları ve tanık beyanına dayanan kuvvetli suç şüphesinin varlığı, suçların CMK’de tutuklama nedeni olarak öngörülen katalog suçlardan olması , sanığa isnat edilen suçların cezaların alt ve üst sınırı, kovuşturma konusu suçların yasada öngörülen alt ve üst sınırlar arasındaki ceza miktarı dikkate alındığında ceza miktarı ile tutuklama tedbiri arasında ölçülülük bulunması, adli kontrol hükümlerine uymanın sanık iradesine bırakılması ve ceza miktarına göre bu aşamada yetersiz kalacağı kanaati.”

AYM'YE BAŞVURULMUŞTU

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi daha önce de adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş’ın tahliye talebini oy çokluğuyla reddetmişti.

Demirtaş’ın avukatları, bir üst mahkeme olan Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu. Bu mahkeme de itirazı reddetmişti.

Bunun üzerine HDP’li siyasetçi tahliye için AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı.

Demirtaş, Kasım 2016’da beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. HDP’li siyasetçi, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçimi çalışmalarını da hapisten devam ettirmek zorunda.