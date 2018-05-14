HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim bildirgesi açıklandı. Demirtaş'ın vaatleri arasında OHAL'in kaldırılması, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeniden düzenlenmesi, asgari ücretin 3 bin lira olması, kamu çalışanlarına biner lira zam yapılması yer alıyor.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçim manifestosunu açıkladı. Demirtaş manifestosunda, seçilirse yetkilerini paylaşan bir cumhurbaşkanı olacağı vaadinde bulundu. HDP'nin web sitesinden paylaştığı manifestoda ön plana çıkan vaatler şöyle: Olağanüstü Hal (OHAL) kaldırılacak

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile doğan mağduriyetler telafi edilecek

Kayyum uygulamasına son verilecek

Saray boşaltılacak, hangi amaçla kullanılacağı halka sorulacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yapısını yeniden düzenlenecek, Adalet bakanı HSK’den çıkarılacak

Cumhurbaşkanlığında toplanan yasa yapma hakkını, denetleme ve bütçe hakkı gibi yetkileri, Demokrasiye Acil Geçiş Programıyla en kısa sürede parlamentoya iade edilecek GENÇLERE HER AY 500 TL Demirtaş'ın manifestosunda gençler ve kadınlar için de vaatler ön plana açıktı. Her gence aylık 500 TL'lik GençKart verileceği vaadinde bulunulan manifestoda "Kadınların eşit temsiliyetini güvence altına alacak eş başkanlık sistemini, siyasi partilerin bütün kademelerinde yasal hale getireceğiz" sözü verildi. ASGARİ ÜCRET 3 BİN, KAMU EMEKÇİLERİNE BİN LİRA ZAM Ekonomide ise 'Hakça Dağıtım Programı' öneriliyor ve şu vaatler sıralanıyor: Yoksullara; su, elektrik ve doğalgazı ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz hale getirilecek

Asgari ücreti ve en düşük emekli geliri 3000 TL yapılacak

Tüm işsizlere şartsız, süresiz en az 1000 TL maaş bağlanacak

Kamu emekçilerine 1000 TL zam yapılacak

50.000 TL’ye kadar banka borçlarının faizlerini silerek yeniden yapılandırılacak