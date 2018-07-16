Demirtaş'ın Erdoğan'a açtığı tazminat davası reddedildi

HDP'nin eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş’ın, kendisine "terörist" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle her bir seçmeni için açtığı 1 kuruşluk tazminat davası reddedildi.

HDP'nin eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş’ın, kendisine "terörist" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle her bir seçmeni için açtığı 1 kuruşluk tazminat davası reddedildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya’nın Hamburg kentinde katıldığı G20 toplantısının ardından 8 Temmuz 2017’de düzenlediği basın toplantısında, Selahattin Demirtaş ile ilgili soruya, “Bu söylediğiniz kişi bir teröristtir” iddiasında bulunmuştu.

Demirtaş'ın avukatları Sertaç Buluttekin ve Aygül Demirtaş Gökalp, Demirtaş'ın kişilik haklarına ve temsil ettiği 6 milyon 58 bin 489 seçmenin kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle Erdoğan aleyhine her bir seçmen için 1 kuruşluk tazminat davası açtı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Diyarbakır 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü.

MAHKEMEDEN İKİ KELİMELİK KARAR

Savunmaların ardından kararını açıklayan hakim, kararın gerekçesi en geç bir ay içinde yazılmak üzere "davanın reddine" karar verdi.

Mahkeme, karara karşı Antep Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz açık olduğunu belirtti.

