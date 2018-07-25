Demirtaş'a hakaret cezası iptal edildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sosyal medyadan hakaret ettiği belirtilen Dilek Bozkurt Özgenç'e verilen ceza bozuldu.

HDP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a sosyal medyadan hakaret ettiği belirtilen Dilek Bozkurt Özgenç'e verilen ceza bozuldu.

Dava, Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülecek.

Özgenç, 17 Eylül 2015 tarihinde sosyal medya hesabından Demirtaş'la ilgili yaptığı paylaşıma "Karadeniz'e girmek zordur. Adama silahla dans ettirirler" yorumunu yazmış; Demirtaş'ın avukatları, Özgenç hakkında 'halkı kin ve nefrete sürüklemek' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Özgenç'e, paylaşımı ve yaptığı yorum nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis, 'hakaret'ten de 200 fidan dikip, 6 ay boyunca bakımını yapma cezası verilmişti.