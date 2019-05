Demirtaş’a AKP ile pazarlık iddiaları soruldu

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 23 Haziran seçimleri öncesinde görülecek duruşmada olası tahliyesi üzerinden pazarlık yürütüldüğü iddiasıyla ilgili soruya ‘HDP seçmeninin iradesini peşkeş çekeceğimiz iması bile nahoştur’ diye yanıt verdi. 'AKP dahil tüm partilerle TBMM çatısı altında görüşme yapılmasına' karşı olmadığını söyleyen Demirtaş, İmamoğlu ile ilgili bir soruya verdiği yanıttaysa ‘umudu kişilere bağlamak doğru olmaz’ dedi.

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden 34 gazeteci, yazar ve eleştirmenden gelen soruları avukatları aracılığıyla yanıtladı. Gazete Duvar’da yayımlanan söyleşide, Demirtaş 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimlerine ve HDP’li seçmenin tavrına ilişkin de sorulara yanıt verdi.

Gazeteci Selin Girit’in 23 Haziran’dan birkaç gün önce yapılacak duruşmada tahliyesi üzerinden AKP ile HDP arasında pazarlık yürütüldüğüne dair çıkan iddiaları sorduğu Demirtaş, "Bizleri ucuz, ilkesiz pazarlıkların partisi olarak görmekte ısrar edenlere söyleyecek söz bulamıyorum" yanıtını verdi. AKP dahil tüm partilerle Meclis çatısı altında görüşme yapılmasına da karşı olmadığını söyleyen Demirtaş “Herkese mübah olanın HDP’ye haram kılınması asla kabul edilemez” dedi. "HDP de kendi ilke ve çıkarları doğrultusunda pazarlık yapabilir, bu da onun hakkıdır" diyen Demirtaş "Fakat güya benim tahliyem üzerinden HDP seçmeninin iradesini peşkeş çekeceğimiz iması bile nahoştur. Bu iddia o kadar boştur ki, benim 4 yıl 8 ay uyduruk bir cezayla başka bir davadan hükümlü olduğumu bile göz ardı ediyorlar" ifadesini kullandı.

Selin Girit’in Demirtaş’a yönelttiği soru ve Demirtaş’ın verdiği yanıt şöyle:

“23 Haziran seçimlerinden yalnızca 4-5 gün önce, halen tutukluluk halinizin devamına neden olan yargılandığınız davanın son duruşması yapılacak. Bazı medya organlarında HDP ile AKP arasında sizin tahliyeniz üzerinden bir pazarlık yürütüldüğü yönünde iddialar yer aldı. Böylesi bir pazarlık söz konusu mu? 19 Haziran’da tahliye kararı bekliyor musunuz? Olası tahliyenizin HDP seçmeninin 23 Haziran’daki tercihini nasıl etkileyeceğini öngörüyorsunuz?

Selin Hanım, dışarıdan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama faşizme karşı en güçlü mücadeleyi yürütüyor olmamıza, her dönemde en ağır bedelleri ödüyor olmamıza rağmen halen bizleri ucuz, ilkesiz pazarlıkların partisi olarak görmekte ısrar edenlere söyleyecek söz bulamıyorum. Sorunuzda yer verdiğiniz türden bir pazarlığı yapacak tıynette olsaydık iki buçuk yıldır burada olmazdık zaten. Demokrasinin, barışın imkanlarını artırmak, her fırsatı ilkesel bir kazanıma dönüştürmek için de AKP dahil tüm partilerle TBMM çatısı altında görüşme yapılmasına da asla karşı değilim. Siyasi partilerin işi bir yandan kesintisiz mücadeleyi sürdürürken diğer yandan bu direnişin diplomasisini, siyasetini yapmaktır. Herkese mübah olanın HDP’ye haram kılınması asla kabul edilemez. Diğer bütün partiler her fırsatta bir araya gelerek ortak çıkarları etrafında diyaloglar geliştirirken bunun adı siyaset oluyor da HDP herhangi bir partiyle diyalog kurunca bunun adı neden pazarlık oluyor? Kaldı ki, HDP de kendi ilke ve çıkarları doğrultusunda pazarlık yapabilir, bu da onun hakkıdır. Fakat güya benim tahliyem üzerinden HDP seçmeninin iradesini peşkeş çekeceğimiz iması bile nahoştur. Bu iddia o kadar boştur ki, benim 4 yıl 8 ay uyduruk bir cezayla başka bir davadan hükümlü olduğumu bile göz ardı ediyorlar. Bu tür yaklaşımlar aşağılayıcı, küçük düşürücüdür. Biz direne direne kazanıyoruz, dilene dilene değil. Herkesin içi rahat olsun ve bize güvenmeye devam etsin diyorum.”

ÖCALAN'IN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞMESİ

Gazeteci Hatice Kamer de, Demirtaş’a Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesini hükümetin İstanbul seçimlerinde Kürtlerin oyunu almak için bir hamle olarak yorumlayanlar olduğunu belirterek “Siz bu yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz” diye sordu.

“Yaşanan bunca acı deneyime rağmen, meselelerin bu kadar basit yaklaşımlarla ele alınmasına üzülüyorum” diyen Demirtaş şöyle devam etti:

“200 gündür açlık grevleriyle, ölüm oruçlarıyla, içerde ve dışarıda direnen annelerin kararlı duruşlarıyla yürüyen direniş ruhunu, saygısızca hiçleştirmekten kaçınmak gerekir. İnsanlar, ölüm sınırında ve bu direnişin talebine hiç değilse saygı duymak yerine, bu talebi ve gelişmeleri ucuz pazarlıkların malzemesiymiş gibi sunmak, tek kelimeyle ayıptır. Bu şekilde yazıp çizenlerden, biraz empati yapmalarını rica ediyorum. Cezaevinde (veya dışarıda) 200 gündür açsınız, her an ölebilirsiniz. Ve tam o esnada, talebinize dair olumlu bir gelişme yaşanıyor, siz devamının gelmesini beklerken, birileri çıkıp “Hayır hayır bu sayılmaz, bu seçim için atılmış bir adımdır.” deyip gelişmeyi anlamsız kılmaya çalışıyor. Size de resmen öl demiş oluyor. Evet ayıptır, biraz vicdan lütfen. Bu soru vesilesiyle, biraz içimi dökmüş oldum sevgili Hatice, sağol”

'EKREM İMAMOĞLU BİR UMUT MU?' SORUSUNA YANIT

İstanbul seçimlerine ilişkin bir başka soru ise Demirtaş’a gazeteci Mehveş Evin tarafından yöneltildi. Evin’in "Ekrem İmamoğlu ve CHP’nin İstanbul siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz? İmamoğlu, Türkiye’nin demokratikleşmesi adına bir umut mu? 31 Mart’taki gibi 23 Haziran için de seçmenlere bir çağrı yapacak mısınız?” sorusuna yanıtında Demirtaş’ın “umudu kişilere bağlamak doğru olmaz” ifadesi dikkat çekti. Demirtaş, Evin’in sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Kutuplaştırma, öfke dili ve gerilimden usanmış topluma daha birleştirici, kucaklayan bir dille seslenmek ve bunu inanarak yapmak önemlidir. Toplum da buna değer veriyor haklı olarak. Ben dışarıdayken de çok defa söylediğim gibi, umudu kişilere bağlamak doğru olmaz. İlkelere ve bu ilkeler etrafında birleşmiş daha geniş mücadele birliklerine ihtiyaç var. Herkesin demokrasi cephesi gibi kolektif yapıların oluşmasına destek vermesi ve böylesi yapıların parçası olarak mücadele etmesi daha elzemdir. Kişiler üzerinden yürüyen mücadeleler, demokrasi kültürünün oluşmasına yeterli ve kalıcı katkı sağlamaz. Sayın İmamoğlu’nun da mevcut pozisyonunu ve haklı halk desteğini kalıcı hale getirebilmesinin yolu budur. 23 Haziran seçimine ilişkin partim HDP tavrını ortaya koyuyor zaten. Benim de bundan farklı bir tutumum olmaz. Gelişmeleri izleyip, neler yapabileceğimizi partimle istişare edeceğim elbette.”