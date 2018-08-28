Demirtaş yine mahkemeye getirilmedi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanması sürüyor.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Demirtaş, bizzat duruşma salonuna gelerek avukatlarının hazır bulunduğu esnada savunma yapmak istediğini belirterek duruşmanın ertelenmesini talep etti.
Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinini devamına hükmetti. Duruşmaya 3 Ekim'de devam edilecek.