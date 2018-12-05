Demirtaş: Yargı, AKP Genel Başkanı'nın baskı ve talimatıyla yönlendiriliyor

HDP'nin önceki eş genel başkanı Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davada savunma yaptı. Demirtaş, '50'ye yakın davam daha devam ediyor. Allah’tan başka kimseden korkumuz yok' dedi.

Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yargılandığı davada savunma yaptı.

Demirtaş'ın cezasına verilen onama kararına tepkiler sürerken, Demirtaş bugün de "Erdoğan'a hakaret" davasından yeniden hakim karşısına çıktı.

Demirtaş, cezaevinden SEGBİS ile bağlandığı mahkemeden 50'den fazla davası bulunduğunu ve bunların hepsinin birleştirilmesini talep etti. Demirtaş, AİHM kararına ilişkin mahkemeye, "AİHM'nin verdiği kararla ortaya çıktı ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesini ağır bir şekilde ihlal eden Türkiye yargısının en azından bir kısmı, AKP Genel Başkanı’nın ağır baskısı ve açık talimatları doğrultusunda yönlendiriliyor" dedi.

Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmekle suçlandığı davanın İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde görülen duruşmasına SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada hakim Demirtaş hakkında düzenlenen iddianameyi okudu.

'ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN KORKUMUZ YOK'

Demirtaş söz konusu olan iddianame hakkında savunma yaptı. Demirtaş şunları söyledi:

"AİHM'in verdiği kararla ortaya çıktı ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesin'in 18. maddesini ağır bir şekilde ihlal eden Türkiye yargısının en azından bir kısmı, AKP Genel Başkanı’nın ağır baskısı ve açık talimatları doğrultusunda yönlendiriliyor. Son derece barışçıl bir konuşmamız üzerine ben ve Sırrı Süreyya Önder’e verilen ağır cezanın dün onanması da açık bir şekilde AKP Genel Başkanı’nın 'karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz' söyleminden sonra verilmiş siyasi bir karardır. AKP Genel Başkanı’nın söylediklerine karşı, mahkemelerde söyleyecek daha çok şeyim var. 50'ye yakın davam daha devam ediyor. Allah’tan başka kimseden korkumuz yoktur, yargılanmaktan da korkmuyoruz. Bu dosyanın birleştirilmesini talep ediyorum.

DURUŞMA ERTELENDİ

Demirtaş'ın ifadesinin ardından dava 27 Mart 2019 tarihine ertelendi.