Demirtaş ve Önder'e verilen ceza onandı

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile Ankara eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla verilen hapis cezaları onandı. Karar ile birlikte hükümlü olan Demirtaş hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tahliye kararı boşa düşmüş oldu.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay, HDP eski Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezalara sanık avukatları itiraz etmişti.

İki isme verilen ceza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) İkinci Ceza Dairesi, Demirtaş ve Önder hakkında verilen cezaları onadı.

AİHM KARARINA 'KARŞI HAMLE'

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder’in istinafta bekletilen dosyaları AİHM kararından sonra "normal olmayan" bir hızda inceleme ile öne alınıp karar verildi. Demirtaş artık hükümlü olduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) hakkındaki tahliye kararı boşa düşmüş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM'in Demirtaş'ın tahliyesi yönündeki kararına ilişkin, "AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" demişti.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Karara ilişkin açıklamalamada bulunan Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman "Hamleyi yapıp işi bitirdiler! AİHM kararı sonrası, Sn Demirtaş’ın tahliye edilmemesi için gerekli hamle yapıldı. Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki dosyası incelemeye alınarak karar onandı. Utanıyorum!" ifadelerini kullandı.

Ramazan Demir ise tepkisini "Beklenen hamle geldi. Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder’in istinafta bekletilen dosyaları AİHM kararından sonra ‘normal olmayan' bir hızda inceleme ile öne alınıp karar verildi. Demirtaş artık hükümlü olduğu için AİHM kararı boşa düştü" sözleriyle dile getirdi.

Demirtaş ve Önder, 2013 yılında İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen Newroz kutlamalarında yaptıkları konuşmalarda "PKK'yi ve örgütün lideri Abdullah Öcalan'ı övdükleri" iddiasıyla yargılanıyordu.