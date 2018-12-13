Demirtaş: Üç AKP'li bir HDP'liyi yargılıyor

Mahkemede savunma yapan HDP'li Selahattin Demirtaş, 'İlk duruşmadan beri ses kaydını istiyoruz, ara karar veriyorsunuz, ‘ses kaydının çözümü dosyada olduğundan talebin reddine…’ Ses benim değil diyorum, ses. Sese itirazım var diyorum, getirmiyorsunuz. Aklımızla alay ediyorsunuz' dedi.

HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı olan ve 142 yıl hapis istenen Selahattin Demirtaş mahkemedeki savunmasının ikinci gününde.

"İtirazlarımızı yok sayıyorsunuz. Görevinizi ve yetkinizi kötüye kullanıyorsunuz. Bizim aklımızla alay edemezsiniz. Ben bunu kabul etmem" diyerek mahkeme heyetine tepki gösteren Demirtaş, "İlk duruşmadan beri ses kaydını istiyoruz, ara karar veriyorsunuz, ‘ses kaydının çözümü dosyada olduğundan talebin reddine…’ Ses benim değil diyorum, ses. Sese itirazım var diyorum, getirmiyorsunuz. Aklımızla alay ediyorsunuz. AİHM kararını yok sayacaksanız şimdi bir ara karar ihdas edin, ‘AİHM kararı bizi bağlamaz’ deyin, bu mahkemede bir daha ne AİHM’den AİHS’den söz edeceğiz. Böyle, yokmuş gibi davranarak olmaz" dedi.

Duvar'da yer alan habere göre, "Başından beri adil yargılama koşulları yok. Bunu biliyorum da, şu anda üç AKP’li, bir HDP’liyi yargılıyor. Hissiyatım budur" diyen Demirtaş, "Samimiyetle söylüyorum. Bu da ağrıma gidiyor. Savunma yapma isteğim yok. Delillerim var, sunma isteğim yok. Ne anlatayım size? Artık neyi ortaya koyalım ki, biz suçsuzuz diye? Rahatsız edici. Gerçekten de çok üzücü. İki yıldır yargılanıyorum, bir sürü ara karar verdiniz, dünkü ara kararınızı okudum, rahatsız oldum. Dünkü ara kararınız büyük bir hakaret. Giderim yatarım ömür boyu, ama böyle bir hakareti kabul etmem. Bunun bugün düzeltilmesi lazım. AİHM 18. madde ihlalini tanıyıp tanımadığınızı tartışmanız lazım. AİHM’e meydan okuyorsunuz. Kanunlara meydan okuyorsunuz. ‘Kanunlar bizi bağlamaz’ diyorsunuz. Aliya İzzetbegoviç, ‘Delilin olmadığı yerde ağır ceza istemenin kendisi delil haline gelir’ demişti. Demirtaş’ı bırakacak haliniz yok. Millet diyecek ‘E o zaman neden tuttunuz, neden yargıladınız?’ Bunu bilecek kadar hukukçu ve siyasetçiyim" ifadelerini kullandı.