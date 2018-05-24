Demirtaş: TRT'nin yaptığı günah, hakkımızı helal etmiyoruz

HDP’nin 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, TRT ve özel kanallarda kendisine yer verilmemesini eleştirdi. Demirtaş TRT'nin yaptığının "günah" olduğunu vurguladı.

Demirtaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Medyaya yönelik ağır bir baskı olduğu zaten görülüyor. Buna sizlerin gönüllü ambargosu da eklenince seçim kampanyası iyiden iyiye adaletsiz hale geliyor. HDP ve Demirtaş haberlerine de yer vermeyi düşünüyor musunuz? @cnnturk"

"Seçmenlerimizin vergilerini tek bir partinin propagandası için kullanmanız hem günah hem de suçtur. TRT'yi iktidarın borazanı haline getirip kul hakkı yiyen yöneticilere hakkımızı helal etmiyoruz. Yaptığınızın suç kısmıyla da, adil yargının bir gün ilgileneceğine inanıyorum. @trt"

"TRT'yi anladık da özel kanalların çekincesi nedir? HDP ve Demirtaş haberleri yaptığınızda halen Hükümet'ten birileri, doğrudan sizi arayıp uyarıyor mu? Bizi yok sayarak seçimlerdeki adaletsizliği katmerli hale getirdiğinizin farkında mısınız? @HaberturkTV"