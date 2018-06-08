Demirtaş: Şansölye Merkel’e selamlarımı söyleyin, Erdoğan'ı davet etti ama

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Alman ZDF kanalına verdiği röportajda, 'Şansölye Merkel’e selamlarımı söyleyin. Gerçi kendisi seçim sonrası için Erdoğan’ı şimdiden davet etti, ama Erdoğan’ı emekli bir cumhurbaşkanı olarak ağırlamak zorunda kalacak' dedi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, HDP Basın Bürosu aracılığıyla ZDF’den Müjgan Arpat’ın sorularını yanıtladı.

Demirtaş, HDP’nin baraj altında kalabilme ihtimaline dair soruya “Baraj altında kalmaz, ancak bırakılabilir. OHAL de bunun olanaklarını sunuyor zaten. Ancak HDP’nin barajın altında kalması artık sadece HDP’nin sorunu değildir. Bu yüzden kimileri oy vererek kimileri de HDP’nin oylarının çalınmasına engel olarak bunu önlemeye yardımcı olmalıdır” yanıtını verdi.

“Alman Hükümetine bir mesajınız var mı” sorusuna da yanıt veren Demirtaş, “Şansölye Merkel’e selamlarımı söyleyin. Gerçi kendisi seçim sonrası için Erdoğan’ı şimdiden davet etti, ama Erdoğan’ı emekli bir cumhurbaşkanı olarak ağırlamak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.