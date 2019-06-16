Demirtaş 'salı günü bırakılabilir' mi?

Gazeteci Nevzat Bingöl'ün RSFM'de katıldığı bir radyo programında ortaya attığı Demirtaş'ın bu hafta görülecek davasının ardından serbest kalabileceği görüşüne Demirtaş'ın avukatları katılmıyor.

Gazeteci Nevzat Bingöl'ün RSFM'de katıldığı bir radyo programında Demirtaş'ın seçimlerden önce tahliye edileceği iddialarını bir kez daha gündeme getirmesinin ardından, olası bir adımın seçim sonuçlarına yansıması olup olmayacağı tartışılıyor.

Öte yandan, Demirtaş'ın 18 - 19 Haziran günü görülecek olan davayla bağlantılı bir kararla serbest kalmasının mümkün olmadığı, aldığı başka cezalar nedeniyle, bu davada nasıl bir karar alınırsa alınsın cezaevinde kalmaya devam edeceği söyleniyor.

Rudaw'ın haberine göre, Demirtaş'ın avukatı Mesut Özer, 18-19 Haziran tarihlerinde görülecek olan davadan tahliye kararı çıksa bile, kesinleşmiş cezası bulunduğu için Demirtaş’ın tahliye edilmeyeceğini düşünüyor.

Demirtaş'ın bir başka avukatı Mahsuni Karaman da iznews'a verdiği görüşte “Demirtaş Salı günü yapılacak davada tahliye edilse bile, aldığı cezadan dolayı, maalesef 2020 yılına kadar cezaevinde kalmak zorunda bırakılmıştır” diyor.

'HÜKÜMETİN BİR HESABI VARSA BİLE BUNU BU KADAR ALENİ YAPMAYACAKTIR'

Avukat Mesut özer'in Rudaw'ın sorusu üzerine yaptığı değerlendirme ise şöyle: