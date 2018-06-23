Demirtaş: Millet İttifakı ile HDP işbirliğine gidebilir

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, Meclis çoğunluğunun muhalefette olması ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi şeklinde bir seçim sonucuyla karşı karşıya kalınması durumunda muhalefetin birlikte hareket edebileceğini, Millet İttifakı ile HDP'nin 'Demokrasi İttifakı' çerçevesinde işbirliğine gidebileceğini söyledi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, ikinci tura Muharrem İnce ya da Millet İttifakı'nın diğer cumhurbaşkanı adaylarından birinin kalması durumunda isme göre değil, partinin ilkesel yaklaşımı çerçevesinde hareket edeceklerini söyledi.



HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Mezopotomya Haber Ajansı'nın sorularını avukatları aracılığıyla yanıtladı. Parti olarak seçim beklentilerine ilişkin soruya HDP'nin barajı aşarak Meclis'e en güçlü şekilde gireceğini inandığını, 7 Haziran'dan daha iyi sonuçlar alacaklarını belirtti.

'MUHALEFET BİRLİKTE HAREKET ETMEYİ BAŞARIRSA ETKİLİ VE ADİL YASALAR ÇIKARILARAK SİSTEMİN ÖNÜ AÇILABİLİR'

Demirtaş, ikinci tura Muharrem İnce'nin ya da Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu'ndan birinin kalması durumunda destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin soruyu isme göre değil, HDP'nin ilkesel yaklaşımı doğrultusunda karar verecekleri şeklinde yanıtladı.

Demirtaş'ın "Meclis çoğunluğunun muhalefette olduğu şekilde ikinci tura kalınması ve Erdoğan’ın seçilmesi durumunda nasıl senaryo ile karşı karşıya kalırız?" sorusuna yanıtı ise şu şekilde oldu:



"Muhalefet Meclis’te birlikte hareket etmeyi başarırsa, demokrasinin hayata geçirilmesi konusunda ısrarcı olunabilir. Sonuçta kimse Meclis çoğunluğuna uzun süre ayak diretemez. Etkili ve adil yasalar çıkarılarak sistemin önü açılabilir."



Eski Başbakan Tansu Çiller'in, AKP mitingine katılımını "Erdoğan’ın sonunun Çiller gibi olacağını zaten öngörüyorduk. Tencere yuvarlandı kapağını buldu. Siyasi akıbetinin de Çiller gibi olmasına az kaldı. Bütün katiller bir gün mutlaka cinayet mahalline dönermiş, şimdi hepsinin AKP’de buluşması normaldir" sözleriyle değerlendiren Demirtaş, sıklıkla söz ettiği vurgulanan "demokrasi ittifakına" ilişkin olarak da "Önceki cevaplarda detaylı olarak ifade ettiğim ilkeler çerçevesinde, muhalefet blokunun genişlemesi, Millet İttifakı ile HDP’nin de yeni bir anlayışla demokratik bir program çerçevesinde işbirliğine gitmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

TEK KELİMEYLE ERDOĞAN: GİDİCİ

Rakiplerini birer kelimeyle tanımlaması isteğine yönelik olarak Muharrem İnce için "heyecanlı", Meral Akşener için "öfkeli", Temel Karamollaoğlu için "sakin", Doğu Perinçek için "hayalci" ifadelerini kullanan Demirtaş, Erdoğan'ı da "gidici" olarak niteledi.