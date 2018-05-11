Demirtaş: 'Millet İttifakı' HDP'nin de dahil olduğu bir demokrasi ittifakı olabilirdi

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 'Millet İttifakı, HDP dâhil diğer partilerin de dâhil olduğu büyük bir ittifak olarak oluşsaydı, buna demokrasi ittifakı denilebilir ve gerçekten demokratik ilkeler etrafında buluşulabilirdi' dedi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, CHP'nin SP, İyi Parti ve DP ile seçim ittifakına ilişkin açıklamada bulundu.

"Millet İttifakı, HDP dâhil diğer partilerin de dâhil olduğu büyük bir ittifak olarak oluşsaydı, buna demokrasi ittifakı denilebilir ve gerçekten demokratik ilkeler etrafında buluşulabilirdi. Ama HDP'siz bir ittifak, olsa olsa dar çıkarlar için birbirlerinden yararlanma amacıyla kurulmuş ilkesiz bir ittifak olabilirdi" diyen Demirtaş, "Ve nitekim öyle de oldu. Buradaki ana unsur HDP'dir. HDP'yi ve ilkelerini kabul etmekten uzak oldukları için sağ ve sığ bir ittifakta karar kıldılar" ifadelerini kullandı.

Duvar'ın sorularına yanıt veren Demirtaş, "Sizce Kürt kentlerinde yine HDP-AKP rekabetini mi göreceğiz?" sorusuna, "Hayır, bu defa AKP hezimetini göreceğiz. HDP ezici bir zafer elde edecek" yanıtını verdi.

Demirtaş, "Erdoğan'ın 'Milletimiz tamam derse çekiliriz' şeklindeki sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu ise, "İlk defa bu seçimlerde gerçekten yenilebileceğini görüyor ve onurlu bir geri çekilmenin sosyo-psikolojik altyapısını hazırlıyor" şeklinde yanıtladı.