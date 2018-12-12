Demirtaş mahkemede konuşuyor: Beni aslanlar parçalasın diye arenaya attınız

HDP'li Selahattin Demirtaş, bugün mahkemede savunma yapıyor. Demirtaş, 'Siz beni yargı arenasına attınız. Resmen aslanlar parçalasın diye' dedi.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı ve Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davası Sincan Cezaevi Kampüsü'nde başladı.

Savunmasına Kürtçe başlayan Demirtaş, ilk olarak açlık grevindeki Leyla Güven’i selamladı. Demirtaş, mahkeme heyetine seslenerek, “Yargılamayı tarafsız yürütemeyeceğiniz gerekçesiyle öncelikle heyet olarak çekilmelisiniz, aksi halde reddi hakim talebinde bulunacağız” dedi.

Duvar'da yer alan habere göre, Demirtaş savunmasında şunları söyledi: “Beni sahte bir Twitter hesabından atılan tweetlere dayanarak tutukladınız. Üstelik bu deliller bugün cemaat üyesi olmakla suçlanan kişiler tarafından hazırlandı ve siz bunlara dayanarak beni tutukladınız. 24 Haziran’da düzenlenen seçimde cumhurbaşkanı adayı olmama rağmen tahliye talebimi reddettiniz. AKP seçimi kazansın diye beni içeride tuttunuz. Bir hücrede seçim çalışması yürüttüm ve buna siz sebep oldunuz. Ben içeride olduğum için AKP seçimleri kazandı. Heyet olarak tutukluluğun devamı kararlarınızla AKP’ye açık destek sundunuz. Ben sizden ne adli kontrol ne tahliye talep ettim. Kovsanız da kaçmam. Edirne’den atsanız da geri dönerim. Siz beni yargı arenasına attınız. Resmen aslanlar parçalasın diye. Ama partimin de halkımın da avukatlarımın da desteğiyle buradayım.

'SİZDEN TAHLİYE TALEP ETMİYORUM'

Adalet Bakanlığı’na ‘biz bu AİHM kararını ne yapalım’ diye sormuşsunuz. Adalet Bakanlığı kim? Benim AİHM’de karşı tarafım. ‘AİHM kararı ne zaman kesinleşmiş?’ Bu kadar hukuk bilginiz vardır herhalde sayın hakim. AİHM’in aldığı karardan sonra tahliye talep ettik, siz hükümetin tavrını görmeyi beklediniz. Tahliye talebimizi reddettiğiniz kararınızın gerekçesi AKP’nin hazırlamış olduğu AİHM kararı hakkındaki rapor ile aynı. Bari gerekçelerinizin farklı yazsaydınız, daha saygın olurdu. Mahkeme heyetine, tahliye talebimi incelerken, AİHM kararı kesinleşti mi diye Adalet Bakanlığı’ndan görüş istediniz. Adalet Bakanlığı hükümeti AİHM’nde temsil eden kurumdur, yani taraftır. Siz davamda taraf olan bir kurumdan görüş isteyerek alenen taraf tuttunuz.”

Sizden hiç tahliye talep etmedim. Şimdi de etmiyorum. Burada 90 yaşıma gelsem, ağzımda diş kalmasa da yine sizden tahliye talep etmeyeceğim. Siz beni kendi iradenizle tutuklamadınız ki tahliye edebilesiniz. Ben burada tutuklu değilim, bir siyasi rehineyim. Ben bir siyasi rehineyim ve siyasi rehineler tahliye talep etmezler. İstanbul İstinaf Mahkemesi bütün dünyanın gözü önünde hiç utanmadan usule, yasaya, her şeye aykırı olan bu kararı onadı. Karar veren hakimlerden biri de AKP’li eski avukat. Hakim olduktan sonra jet hızıyla istinaf hakimi oldu.

İstinaf Mahkemesi benim kararımı onadığı esnada Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Recep Tayyip Erdoğan’la fotoğraf veriyordu. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Yine diyorum krala yaslanan düşer.

Biz demokrasinin tek gücüyüz, buna destek olup olmayacağınız size kalmış. Ben ve avukatlarım tahliye talep etmiyoruz, dosyadan çekilerek doğru bir karar vermenizi istiyoruz. Memleketin tek demokrasi gücü biziz. Siz de buna katkı sunmak ister misiniz bilemiyorum. Bunca yaşanmışlıktan sonra bu heyet bir karar alıp üzerindeki ağır siyasi baskıya karşı bir duruş sergileyemezse hiçbir şey değişmeyecektir.

Demirtaş’ın bizzat katıldığı duruşmalar 3 gün sürecek.

BİR İDDİANAME DAHA

"Örgüt kurma ve yönetme", "Örgüt propagandası" ve "Suç ve suçluyu övme" iddialarıyla suçlanan Demirtaş, 142 yıla varan hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Demirtaş hakkında bugün kabul edilen yeni bir iddianamede ise 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Demirtaş’ın 2 Eylül 2016’da Van Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamladı. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Demirtaş “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”le suçlanıyor.