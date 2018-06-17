Demirtaş Le Monde'a yazdı: Erdoğan beni idam ettirmeyi vadetti

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Fransız Le Monde gazetesi için kaleme aldığı yazısında, 'Avrupalı liderlerin sorması gereken soru şu: Seçmenlere, rekabet ettiği cumhurbaşkanı adaylarından birini idam ettirmeyi vadeden bir insan ile aynı masada oturup konuşabilecek kadar Avrupa’nın değerlerinden hiç geri dönmemek adına vaz mı geçtiler?' ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş, Fransız Le Monde gazetesi için yazı kaleme aldı.

"Devletin tüm kaynaklarını kendi kampanyası için seferber eden, Türkiye’deki medyanın yüzde 90’ının kontrolünü elinde bulunduran Erdoğan’ın iktidarda kalmak adına ne derece çaresiz olduğunu merak edenler benimle girmiş olduğu polemiklere yakından bakabilir" diyen Demirtaş, "Nitekim, seçim anketleri Erdoğan’ın histerilerini en üst düzeye çıkarmış durumda. Erdoğan, 10 Haziran’da yaptığı mitingde, seçmenlerine beni idam ettirmeyi vadetti. Türkiye hakkında kaygılanan Avrupalı liderlerin sorması gereken soru şu: Seçmenlere, rekabet ettiği cumhurbaşkanı adaylarından birini idam ettirmeyi vadeden bir insan ile aynı masada oturup konuşabilecek kadar Avrupa’nın değerlerinden hiç geri dönmemek adına vaz mı geçtiler?" ifadelerini kullandı.