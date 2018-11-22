Demirtaş kararının alındığı gün Erdoğan'dan çok konuşulacak görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını verdiği salı akşamı Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'la görüştüğü ortaya çıktı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki kararını verdiği akşam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saray'da ilginç bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, kararın alındığı gün Saray'da Erdoğan'la görüştü.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Başsavcı Yüksel'in sorumlu olduğu Ankara Adliyesi'nde Demirtaş'ın tutuklu olduğu dava görülüyor.

Görüşmenin ayrıntıları ve içeriğine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.