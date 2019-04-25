Demirtaş: Kandil'e ve İmralı'ya gidişimiz hükümetin onayıyla gerçekleşti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, duruşmada yaptığı savunmada, 'Beni, 'Sayın Öcalan' dediğim için yargılıyorsunuz ama devletin sahil güvenlik güçleri, partimin heyetini 23 defa Marmara'daki İmralı Adası'na götürdü. Bunların sekizinde bizzat ben vardım. Defalarca Kandil'de KCK üst yönetimiyle görüşmeye gittik. Tamamı da hükümetin bilgisi, desteği ve onayıyla gerçekleşti' dedi.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savunmasına devam ediyor.

"2010-2011'de çok sayıda parti üyemiz AKP-Cemaat ortaklığıyla tutuklanmıştı. Onlara sahip çıkma faaliyetlerimiz nedeniyle, aynı Cemaat savcıları tarafından biz de terör örgütü üyesi olarak suçlandık ve 9 yıl sonra bu defa da ben yargılanıyorum" diyen Demirtaş, "Beni, 'Sayın Öcalan' dediğim için, 'Onunla görüşülsün' dediğim için yargılıyorsunuz ama, devletin sahil güvenlik güçleri, partimin heyetini 23 defa Marmara'daki İmralı Adasına götürdü. Bunların sekizinde bizzat ben vardım. Defalarca Kandil'de KCK üst yönetimiyle görüşmeye gittik. Tamamı da Hükümetin bilgisi, desteği ve onayıyla gerçekleşti. Kara yoluyla gidişlerimizde, Sınıra kadar da İç İşleri Bakanlığına bağlı güvenlik personelinin korumasında gittik. Dönüşte de Hükümet ile görüştük. Şimdi de, İmralı'da ve Kandil'de dafalarca görümeler yaptığımız kişilere 2010'da, 2011'de 'sayın' demişim diye, 'onlarla görüşülsün' demişim diye yargılanıyorum. İşte ilkesizlik budur" ifadelerini kullandı.