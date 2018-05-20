HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 'HDP'siz hiç kimsenin zaferi mümkün değil. Anketler de, meydanlar da bunu gösteriyor' açıklamasında bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden Alman yayın kuruluşu WDR'nin sorularını yanıtladı.

Cezaevinde kampanya yürütme imkanlarının yok denecek kadar az olduğunu ve sadece avukatları aracılığıyla ve posta yoluyla dışarıya mesaj gönderebildiğini belirten Demirtaş, "Bu müthiş adaletsiz ve eşitsizlik durumu nedeniyle daha çok da seçmenlerim adına üzgünüm. Ama kişisel olarak moralli ve güçlüyüm" dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Demirtaş, "Mevcut durumda HDP'siz muhalefet ittifakının Erdoğan karşısında zaferi mümkün mü?" şeklindeki soruyu, "HDP'siz hiç kimsenin zaferi mümkün değil. Anketler de, meydanlar da bunu gösteriyor" şeklinde yanıtladı.