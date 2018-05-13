Demirtaş: HDP ile protokol imzalayacağım

HDP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçim sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Demirtaş, Artı Gerçek’in sorularına verdiği yanıtta ikinci tura kalacağını belirtirken, "Ben ikinci turda da HDP’nin desteğini alabilmek için, HDP’nin ilkelerine ve beklentilerine azami dikkati kesinlikle göstereceğim. Samimi olacağım ve ikinci turda kazanırsam neler yapacağıma dair HDP ile bir protokol imzalayıp kamuoyuna açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Röportajın ilgili bölümü şöyle:

İkinci turda HDP’nin tavrının ne olacağını düşünüyorsunuz? CHP’den Muharrem İnce ya da İYİ Parti’den Meral Akşener ikinci tura kalırsa HDP destek verir mi?

HDP, ikinci turda kimi destekleyeceği konusunda hiç mi hiç zorlamayacak. Çünkü ikinci turda da ben olacağım. Asıl, diğer partiler şimdiden bunu düşünüp, buna yoğunlaşsalar iyi olur.

Seçimler ikinci tura kalırsa HDP kilit parti olacak mı?

Tabii ki kilit parti olacak. Muhtemelen, ikinci turda ben ile başka bir aday yarışacağız ve HDP kimi desteklerse yüzde 100 ihtimalle o kişi kazanacak. Bu kadar nettir. Herkesin hesabını kitabını buna göre yapması lazım.

Umarım ikinci turda da HDP beni destekler. (Burada gülücük var) Çünkü kimin Cumhurbaşkanı olacağı HDP’lilerin tavrına göre kesinleşecek. HDP’liler bunu yaparken de, hem geçmişe hem şimdiye hem de geleceğe aynı anda bakıp karar verecektir. Ben ikinci turda da HDP’nin desteğini alabilmek için, HDP’nin ilkelerine ve beklentilerine azami dikkati kesinlikle göstereceğim. Samimi olacağım ve ikinci turda kazanırsam neler yapacağıma dair HDP ile bir protokol imzalayıp kamuoyuna açıklayacağım. Diğer adaylar ne yapar, nasıl davranır bilemem, ama HDP’nin bunun dışında hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Bunu hangi aday yaparsa o kazanır ve buna en yakın aday da benim elbette.