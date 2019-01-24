Demirtaş: Erdoğan ne dostunu tanıyor ne düşmanını, bizi düşman olarak kodlamaya devam ediyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, 'Seçim kazanıyor olması Erdoğan'ın usta bir siyasetçi olduğunu değil, sadece usta bir demagog olduğunu gösteriyor. Ne dostunu tanıyor ne düşmanını. Bizi düşman olarak kodlamaya devam ediyor. Erdoğan'ın dostu kim? Putin. Dostu kim? Trump' ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu davanın Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmasında savunmasını yapıyor.

"Erdoğan ders çıkarmamış. Kendisini uyaranları düşman olarak görüyor içeri attırıyor, kendisinden beslenen asalaklarla iktidarda yürümeye çalışıyor. Ders çıkarmamış. Biz aynı noktadayız. Türkiye büyük bir tezgahla karşı karşıyaydı" diyen Demirtaş, "Erdoğan da siyasi basiretsizliği, öngörüsüzlüğü; siyasetten, tarihten, coğrafyadan anlamayan bir siyasetçi olması nedeniyle halen hatalı politikalar uygulamaya devam ediyor. Seçim kazanıyor olması Erdoğan'ın usta bir siyasetçi olduğunu değil, sadece usta bir demagog olduğunu gösteriyor. Ne dostunu tanıyor ne düşmanını. Bizi düşman olarak kodlamaya devam ediyor. Erdoğan'ın dostu kim? Putin. Dostu kim? Trump. Müjdat Gezen düşman. Metin Akpınar düşman. Peki yurttaş kim? Bu fezleke, bu zihniyetindir. Yapmaya çalıştığımız şey demokratik siyasetti. Savcılar da çıkıyor, hakkımızda fezleke düzenliyordu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın iktidarının artık kendi elinde olmadığını belirten Demirtaş, "İttifak kurmadan iktidarda kalamıyor. Biz gerçekleri söylediğimiz için cezaevlerine doldurulduk. Kayıp mı ettik, kaybetmedik. Çünkü arkamızda halk gücü var. Rantsız, çıkarsız, hesapsız. Biz kimseye kredi dağıtmıyoruz. Bizimle birlikte olanların payına düşen şey hapishanedir, gazdır, coptur ama on milyonlarca insan bizi terk etmiyor. Çünkü biz barışı savunduk" diye konuştu.