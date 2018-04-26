Demirtaş engellenirse Hamzaoğlu aday olabilir

HDP'nin 24 Haziran seçimlerinde Selahattin Demirtaş'ın adaylığı engellenirse HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu'nu aday gösterebileceği belirtiliyor.

HDP’de 24 Haziran’da partinin cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş’ın ismi üzerinde büyük oranda uzlaşılırken, Demirtaş’ın adaylığının engellenmesi durumunda HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu’nun aday olabileceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, HDP'nin Selahattin Demirtaş’ın resmen aday olarak açıklanmasını olası bir ceza ihtimaline karşı son ana kadar bekleteceği belirtiliyor.

Demirtaş’ın adaylığının engellenmesi durumundaysa HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu’nun aday olabileceği ifade ediliyor. HDP’de dün Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldı. Geç saatlere kadar süren HDP PM toplantısının ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı da yapıldı.

Edinilen bilgiye göre HDP’de cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş’ın ismi üzerinde büyük oranda uzlaşma sağlandı.

Demirtaş’ın adaylığının resmi olarak açıklanması konusunda hem seçim takvimi hem de 30 Nisan tarihinde Demirtaş hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak duruşmanın beklenmesi gerektiği görüşü dile getiriliyor.