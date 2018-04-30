Demirtaş ceza çıksa da aday olacak

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün hakim karşısına çıkacak. Parti yetkilileri, Demirtaş'a ceza verilmesi halinde de adaylarının değişmeyeceğini, HDP'nin cumhurbaşkanı adayının Demirtaş olacağını belirtiyor.

24 Haziran seçimleri öncesinde HDP'de gözler mahkemenin Selahattin Demirtaş hakkında vereceği karara çevrildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma kritik önem taşıyor. Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında "çözüm süreci" döneminde yaptıkları konuşma nedeniyle dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra açılan davada, fezlekede olmayan suçun iddianameye eklenmesi, dosyaların birleşme talebinin reddedilmesi ve pek çok temel talebin kabul edilmemesi parti içinde ceza beklentisini beraberinde getirdi. Bugün savcının mütaalasını açıklaması halinde bir sonraki duruşmada ise mahkemenin karar verebileceği ifade ediliyor.

Parti yetkilileri Demirtaş’a ceza verilmesi durumunda da Demirtaş’ın aday olarak gösterileceğini dile getiriyor. Halen tutuklu olan ama haklarındaki ceza kesinleşmeyen İdris Baluken, Abdullah Zeydan, Burcu Çelik Özkan, Çağlar Demirel’in de tekrar milletvekili adayı gösterileceği ifade ediliyor.