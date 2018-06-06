Demirtaş bugün cezaevinden miting konuşması yapacak

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, bugün saat 11.00'de cezaevinden miting konuşması yapacak. Demirtaş'ın konuşması HDP'nin sosyal medya hesabından paylaşılacak.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, bugün saat 11.00'de HDP'nin sosyal medya hesaplarından konuşma yapacağını duyurdu.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, "Herkese günaydın. Sanırım dünyada ilk kez, bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinden miting konuşması yapacak. Bugün saat 11.00'de HDP sosyal medya araçlarından sizlere sesleniyorum. Görüşmek üzere..." dedi.