Demirtaş: AKP'nin seçmen taşıma başvuruları HDP'yi baraj altında bırakmak için

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, “AKP’nin mülki amirleri her gün Kürt illerinde neredeyse koca bir ilçe kadar seçmeni taşımak üzere YSK’ye başvurular yapıyor” diyerek, "amacın HDPyi baraj altında bırakmak" olduğunu söyledi.

YSK, "güvenlik" gerekçesiyle 19 kentte bazı sandıkların taşınacağını açıklamıştı. Taşınacak sandıkların çoğunun doğu ve güneydoğuda olduğu, bunun da en çok HDP’yi etkileyeceği belirtilmişti. YSK Başkanı Sadi Güven, taşınacak sandıklardaki seçmen sayısının 144 bin olduğu bilgisini verdi.

DW Türkçe’den Banu Güven’e konuşan Demirtaş, “HDP’nin barajı geçememesi senaryosunda, sizi ve HDP’yi neler bekliyor? B planınız var mı?” sorusunu yanıtladı.

"Meşru olmayan bir seçimde" partisinin baraj altında kalma durumunun söz konusu olabileceğini belirten Demirtaş, şimdiden bunun hazırlıklarının yapıldığını gördüklerini söyledi.

Demirtaş şöyle devam etti:

“AKP’nin mülki amirleri her gün Kürt illerinde neredeyse koca bir ilçe kadar seçmeni taşımak üzere YSK’ya başvurular yapıyor. Partim bu tarz planları engellemek için gerekli başvuru ve çalışmaları yapıyor. HDP’nin barajı geçememesi gibi bir olasılığı kabul etmiyoruz. Çünkü bu sadece HDP seçmenine değil, Türkiye’de demokrasi yanlısı herkese büyük bir haksızlık olur.”

Seçim bildirgesinde, 2015 yılındaki "öz yönetim ve özerklik" ifadeleri yerine "yerel demokrasi ve demokratik yerinden yönetim" kavramlarının kullanılmasına “Politika değişikliği mi söz konusu?” sorusuna Demirtaş, “Hayır, politik bir değişiklik yok. Önerdiğimiz modeli daha anlaşılır kavramlarla ifade etmeyi tercih ettik sadece” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden bir ‘çözüm süreci’ne dair en küçük bir fikrin olabileceğine inanmaları için tek bir neden olmadığını söyleyen Demirtaş, “Bize verilecek her oyu ilk veya ikinci turda kesinlikle demokratik bir Türkiye’nin ve barışın kazanması için siyasete dönüştüreceğiz. Hiçbir oy boşa gitmeyecektir, herkes bundan emin olabilir” dedi.