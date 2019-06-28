Demirören'in işten çıkardığı güvenlik işçileri tepkili: Buket Aydın ve diğerleri sadece kendini savunuyor

Son bir yılda birçok çalışanını işten çıkarmasıyla gündeme gelen Demirören Medya'da 171 güvenlik işçisi, bir ayı aşkın bir süre önce gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı.

Tazminatları hâlâ ödenmeyen işçiler, mücadeleye devam ettiklerini açıkladı.

Hak gaspına uğrayan güvenlik işçileri, işten çıkarmaların Buket Aydın'ın şirkete geri dönmesinin ardından yaşandığına dikkat çekti.

O dönemlerde görevine son verilen Buket Aydın, iddiaya göre şirket binasına girmek isterken güvenlik işçileri tarafından engellenmişti.

İşçiler, yaşananlara ilişkin soL'a şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz günlerde Buket Aydın, işine son verilmesinden sonra araya üst düzey bir siyasiyi sokarak tekrar geri döndü. Ardından Demirören Medya'nın bütün bağlı olduğu merkezlerinden güvenlik işçileri haksız yere sebep gösterilmeksizin işten çıkartılmıştı. Çoğu haber kanalında 60 kişi çıkartıldığı yazsa da aslında 171 kişi bayramı göremeden işten kovuldu, üstelik hakları da ödenmedi.

Akdeniz Holdinge bağlı ATAK Güvenlik A.Ş'nin tüm çalışanları bu durumdan zarar gördü. Olayın üzerinden bir ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen kimsenin uğradığı zarar karşılamadı. Bu işçiler bizim vatandaşımız, aralarında çocuk sahibi, kira ödeyen ve başka bir şirketi değerlendirmeyip Demirören'i tercih edenler vardı. Peki bu kadar haksızlığın karşısında Buket Aydın ve diğer şirket yetkilileri neden çıkartılan güvenlik görevlilerinin yanında değil de sadece kendilerini savunmak için paylaşımlar yapıyorlar orası tartışılır.

Biz de haklının yanında haksızın karşısında olarak bu olayı kınıyoruz."