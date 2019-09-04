Demirören'in aile saadeti: Kararı veren hakimin eşi Demirören'in avukatı çıktı...

Demirören Grubu’nun yaptırdığı yüzlerce villa için plan tadilatına ilişkin yürütmeyi durdurma ve iptal kararı 'nöbetçi bölge idare mahkemesi' tarafından durduruldu. Bu kararı veren İstanbul Bölge İdare Başkanı’nın eşi Mehtap Yılmaz Demirören Grubu avukatı çıktı.

Kamuoyunda Kemer Country olarak bilinen proje içine düştüğü mali sıkıntı nedeniyle Demirören Grubu’na satıldıktan sonra 2018 yılında yeni bir yapılanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Cumhuriyet'ten Yazgülü Aydoğan'ın haberine göre, burayı satın alan Demirören Grubu, yeşil alan içine yüzlerce villa yaparak rant elde etmek isterken bu alanları kullanan bundan önceki mülk sahiplerinin de müktesep haklarına müdahalede bulunuyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İBB ve Eyüp Sultan Belediyesi’nin hiçbir şekilde görüşü alınmadan yapılan plan tadilatlarına karşı mülk sahipleri tarafından 7 ayrı mahkemede açılan 13 dava sonucunda 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş, 12. İdare Mahkemesi ise imar planı değişikliğini iptal etmişti. Buna karşın adli tatil süresi içinde hem 8. İdare Mahkemesi tarafından verilmiş olan yürütmeyi durdurma, hem 12. İdare Mahkemesi tarafından verilmiş olan iptal kararı “Nöbetçi Bölge İdare Mahkemesi” tarafından durduruldu.

Bu kararı veren İstanbul Bölge İdare Başkanı Cüneyt Yılmaz’ın eşi Mehtap Yılmaz ise, Demirören Grubu avukatı çıktı.