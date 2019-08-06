Demirören'e ilişkin yeni satış iddiası

Demirören Grubu’na ait Kemer Country Club’ın satılacağı, bu konuda Katarlılarla bir görüşme yapıldığı iddia edildi.

Demirören Grubu'na ait Demirören Medya'nın Turkuaz Grubu'na ya da Socar'a satılacağı iddialarından sonra şimdi de başka bir satış iddiası gündeme geldi.

Medyaradar’ın haberine göre, yapıldığı dönemden bu yana adı sık sık usulsüz imar planları ve orman katliamları ile anılan Kemer Country Club, Demirören'in satılacaklar listesine girdi.

Borç batağında olduğu ileri sürülen Kemer Country Club’la ilgili şu ana kadar Katarlılar ile bir de görüşme yapıldı ancak fiyat konusunda uzlaşma sağlanamadı.

Kemer Country’nin adı geçen yıl golf sahası diye planlanan alanlara yapılması planlanan 306 villa ile gündeme gelmişti.

Bakanlık üzerinden yapılan bu imar değişikliği tepki çekmişti.