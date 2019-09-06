Demirören Piyangodan artık daha çok kazanacak

Varlık Fonu'nun Milli Piyango'yu 10 yıllığına sattığı Demirören'in daha çok kazanması için ilk adım atıldı.

Bugün Milli Piyango İdaresinin üç yönetmelik değişikliği yayımlandı.

Bilet Satış, hemen kazan ve sayısal oyunlar yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle sanal ortamda ve ortaklaşa bilet alınabilmesine olanak tanındı. Evden de bilet alınabilecek.

Milli piyango geçtiğimiz yıllarda varlık fonuna devredilmişti. Bir süredir satılması için girişimlerde bulunulduğu biliniyordu. Varlık Fonu Milli Piyango'nun 10 yıllık imtiyazını geçtiğimiz hafta Demirören grubu ile İtalyan bir şirket ortaklığına 28 milyar liraya satmıştı.

Yapılan açıklamada, alınacak önlemlerle hasılatın üç kat artırılacağı belirtilmişti.

Demirören grubunun daha çok kar etmesini sağlamak amacıyla ilk adımın atıldığı anlaşılıyor.