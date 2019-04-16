'Demirören-Kalyoncu' düğününde Erdoğan'ın korumaları avukata saldırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Demirören-Kalyoncu düğünü sırasında Çırağan Sarayı yolunun neden kapatıldığını soran bir avukat Cumhurbaşkanı korumaları tarafından dövüldü.

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı’ndaki yolun trafiğe neden kapatıldığını soran bir Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından feci şekilde darp edildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Muğla Barosu’na kayıtlı olan Avukat Sertuğ Sürenoğlu'na işkence olayı Çırağan Sarayı’nın önünde başladı. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da nikâh şahitliği yaptığı düğün için Çırağan Sarayı’nın önündeki caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı. Evine gitmek için otobüse binen Avukat Sertuğ Sürenoğlu, Çırağan önünde trafiğe takıldı. Yarım saat süren bekleyişe rağmen trafik akmayınca yolcular otobüsten indi.

20.30 sıralarında yaşanan olayda Sürenoğlu, otobüsten inerek orada güvenlik için bulunan polislere, yolun neden kapatıldığını sordu. Bu sırada çevrede bulunan Cumhurbaşkanlığı korumaları, Sürenoğlu'nu Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla koruma aracına aldı. Burada ters kelepçe vurulan Sürenoğlu'nun gözleri de bağlandı ve darp edilmeye başlandı. Koruma aracı, daha sonra Çırağan Sarayı içerisine alındı. İşkence, araç içinde yaklaşık 2 saat sürdü.

Korumalar, Sürenoğlu'na Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasını kabul eden bir tutanağı imzalamasını, aksi takdirde dayağın devam edeceği tehdidinde bulundu. Zor durumda kalan Sürenoğlu tutanağı imzaladı, korumalar Sürenoğlu'nu polise teslim etti.

Cumartesiyi pazara bağlayan gece gözaltında kalan Avukat Sertuğ Sürenoğlu, pazar günü Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Savcının tutuklama talep ettiği Sürenoğlu, sulh ceza hâkimi tarafından ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Sürenoğlu'nun savcılık ifadesinde, “Ben oraya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geleceğini dahi bilmiyordum. Sadece yolun neden kapalı olduğunu sordum. Kesinlikle Cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Bana Cumhurbaşkanı korumaları işkence yaptı ve zorla Cumhurbaşkanına hakaret ettiğimi beyan eden tutanak imzalatıldı” dediği öğrenildi.