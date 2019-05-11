Demirören-Kalyoncu düğünü için Çırağan'ın bahçesine kurulan kış bahçesi kaçak çıktı

Demirören-Kalyoncu düğünü için 108 yıllık Çırağan Sarayı'nın Boğaz kesimine kurulan kış bahçesinini kaçak olduğu ortaya çıktı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in kızı ile Hasan Kalyoncu’nun oğlunun düğünü için 108 yıllık Çırağan Sarayı’nın Boğaz kesimine yapılan kış bahçesinin kaçak olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li eski meclis üyesi Hüseyin Sağ, tarihi sarayın bütün manzarasını kapatan yapının nasıl ve hangi izinlerle inşaa edildiğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne sordu.

Sağ’a gelen yanıtta İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararı paylaşıldı. Kurul kararında şikayetler üzerine inceleme yapıldığı belirtilerek kendilerince verilen izin olmadığı ifade edildi.

Bahçenin kaldırılmasını istediklerini belirten Kurul, 18 Nisan’da söküm işlemlerinin tamamlandığının kendilerine bildirildiğini açıkladı. Kurul uzmanlarınca yerinde yapılan incelemede de izinsiz uygulamanın kaldırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Sağ, “Bahçe kaldırılınca suç işlenmemiş mi oluyor? Tarihe karşı suç işlendi” dedi.

Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ise nikah şahitliği yapmıştı.