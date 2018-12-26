Demirören Haber Ajansı'ndan asgari ücret oyunu: Dolarla lirayı karşılaştırdılar...

DHA Ekonomi servisi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda farklı ülkelerde asgari ücreti karşılaştırdı. Ancak DHA, diğer ülkelerde dolar kullanırken, Türkiye için lira kullandı.

Türkiye’nin iki haftadır en çok tartıştığı konulardan biri de asgari ücretin ne kadar olacağıydı.

Odatv'nin aktardığına göre DHA Ekonomi servisi sosyal medyada yaptığı paylaşımla 2020 lira seviyesine getirilen asgari ücreti Avrupa ve gelişmiş ülkelerdeki asgari ücretlerle karşılaştırdı.

DİĞER ÜLKELER DOLAR, TÜRKİYE'NİNKİ LİRA

Ancak bu karşılaştırmada dünyanın bazı ülkelerinde ödenen asgari ücretler dolar bazında verilirken Türkiye'deki Türk Lirası bazında paylaşıldı.

DHA bu yöntemle Türkiye’deki asgari ücret sanki Avrupa ülkeleriyle aynı seviyedeymiş gibi göstermeye çalıştı. Paylaşım gelen tepkiler üzerine daha sonra silindi.

İşte o paylaşım: