Demirören AVM'de bir çocuk öldü, DHA gizledi

İstiklal Caddesi'nde bulunan Demirören AVM'de önceki gün bir çocuk yürüyen merdivenlerin kenarındaki boşluktan zemin kata düşerek yaşamını yitirdi. Olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Öte yandan Demirören'in sahibi olduğu medya grubuna olayla ilgili haber yapılmasını yasakladığı belirtildi.

İstanbul İstiklal Caddesi'nde bulunan Demirören alışveriş merkezinde önceki gün bir çocuk yürüyen merdivenlerin kenarındaki boşluktan zemin kata düşerek yaşamını yitirdi. Olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Bir görgü tanığı AVM'de sağlık personeli olmadığı için çocuğa erken müdahale edilemediğini belirtirken, Demirören'in sahibi olduğu medya grubuna olayla ilgili haber yapılmasını yasakladığı belirtildi. Yaşamını yitiren çocuğun adı öğrenilemezken, 8-10 yaşlarında olduğu ifade ediliyor.

Twitter kullanıcısı Emre Korbek de olaya tanık oldu. Korbek, Twitter hesabından yazdığı mesajda olayı şöyle anlattı:

"27 Temmuz Cuma günü saat 16.00 sularında küçük bir çocuk Demirören AVM'de zemin kata düştü. AVM'de konuşulanlara göre yürüyen merdivenlerin kenarlarında olan boşlukların bir tanesinden düşmüş. Olayın gerçekleşmesinden 1-2 dakika sonrasında oradaydım.

Annesinin çığlıklarıyla AVM inliyordu. Ne olduğunu anlamak için aşağı kata baktığımda çocuğun hareketsiz olan bedenini ve başında annesini gördüm. Anlatılanlara göre yürüyen merdivenin kenarındaki boşluktan aşağıya düşmüş.

Demirören AVM'ye birçok kez gittim. Zemin katta güvenlik amacıyla boydan boya bir file bulunuyordu. Daha öncesinde bir olay yaşandı da mı böyle bir önlem aldılar bilmiyorum. Dün herhangi bir file olmadığı için küçük çocuk direkt olarak zemine düştü.

Annesi ve birkaç insan çocuğun başında toplanmışlardı. Galiba kalp masajı yapıyorlardı. Bugün ufak çaplı bir haber sitesinde çocuğun öldüğüne dair bir haberle karşılaştım. Gerçekten çok üzüldüm.

Olay sonrasında AVM güvenlikleri insanları uzaklaştırmaya çalıştılar. 16:30'da başka işimin olması nedeniyle olay yerinden ben de ayrıldım. 1-2 saat sonrasında Demirören AVM'ye tekrardan dönmem gerekti.

Birkaç çalışan hızlıca tüm yürüyen merdivenlerin yanındaki boşluklara cam takmaya çalıştıklarını gördüm. Bazı şeyler yaşanmadan önlem almak yerine neden her seferinde kötü şeylerin yaşanması bekleniyor? Kusurların örtülmesi mi önemli yoksa o küçük çocuğun canı mı? @demirorenist

Hiçbir şekilde bu olayların haberlerini yapmayan başlıca medyayı da tebrik ediyorum. Görevinizi layığıyla yerine getiriyorsunuz. Büyük şirketlerin ve şahsiyetlerin itibarları zedelenmesin diye her seferinde suskunları oynayan siz kendinize haberci demeyin! @dhainternet"

Öte yandan olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Gazete Duvar'ın youtube hesabından yayınladığı olaya ilişkin görüntüler şöyle: