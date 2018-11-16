Dekan Tarhanlı ve iki kişi serbest bırakıldı

Bu sabah yapılan operasyonda gözaltına alınan Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Asena Ünal ve Bora Sarı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Halen gözaltındaki 10 kişininse ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi