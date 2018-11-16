Dekan Tarhanlı ve iki kişi serbest bırakıldı

Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında olduğu belirtilen operasyonda gözaltına alınan Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof Dr. Turgut Tarhanlı, Asena Ünal ve Bora Sarı serbest bırakıldı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan Tarhanlı, Ünal ve Sarı hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu.
Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay'ın da içinde bulunduğu diğer 10 kişininse ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu sabahki ev baskınlarında 13 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar Osman Kavala ile hiyerarşik bir yapı içinde Gezi Parkı eylemlerini yaygınlaştırmaya çalışmakla suçlanıyor.