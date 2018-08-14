DEİK: Reel sektör için de adım atılmalı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, 'Reel sektör olarak, finansal piyasaların istikrarı için atılan her adımı destekliyoruz. Aynı kararlı adımların, reel sektör için de hızla uygulamaya konulması, önümüzdeki süreçteki önemli önceliklerimizdendir' şeklinde açıklamada bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), son günlerde finansal piyasaları kurtarmak için atılan adımların "reel sektör" için de atılmasını talep etti.

Yazılı bir açıklama yapan DEİK, "yapısal bir sorundan kaynaklanmayan, ancak sonuçları itibarıyla piyasalara zarar veren gelişmeler yaşandığını" savundu.

DEİK açıklamasında, bunların "ekonomiye olumsuz etkileri olmakla birlikte kalıcı hasara dönüşebilecek yıkıcı etkisi olmayacağı" öne sürüldü.

'REEL SEKTÖR İÇİN DE UYGULAMAYA KONULSUN'

DEİK açıklamasında şunlar söylendi:

"Ekonomi yönetimimizin, sadece orta vadede değil kısa vade için de aksiyon planının hazır olduğunu ve hemen uygulamaya koyduğunu görmek piyasaların güvenini arttırdı. Reel sektör olarak, finansal piyasaların istikrarı için atılan her adımı destekliyoruz. Aynı kararlı adımların, reel sektör için de hızla uygulamaya konulması, önümüzdeki süreçteki önemli önceliklerimizdendir."

1,2 MİLYAR TL'LİK DESTEK AÇIKLANMIŞTI

Açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu alanda başlattığı adımın da memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "cari açığı azaltacak", "katma değeri yüksek" ürün ve teknolojileri geliştiren sanayicileri desteklemek üzere 1,2 milyar TL'lik yeni destek programını devreye soktuklarını açıklamıştı.

DEİK açıklamasında ayrıca, "Yönetim Kurulumuz ile birlikte yaptığımız toplantımızda yönetim kurulumuz ve tüm dünyaya yayılmış 144 iş konseyimiz aracılığıyla, ticari diplomasinin tüm unsurlarını en etkili şekilde kullanmak için bir yol haritası ortaya koyduk. Çarşamba günü de, Ticaret Bakanımız ve Dışişleri Bakanımızla birlikte, Büyükelçilerimiz, DEİK İş Konseyi Başkanlarımız ve TİM İhracatçı Birlik Başkanlarımızla bir araya getirerek süreci detaylarıyla değerlendirip atılacak ilave adımları belirleyeceğiz" denildi.