DDA'dan yeni anayasa çağrısı

Türkiyeli Sivil Toplum Örgütleri'nin oluşturduğu Denge ve Denetleme Ağı (DDA), bugün yaptığı açıklamada mecliste yer alan partilere yeni anayasayı gündeme getirme çağrısı yaptı.

"23 Haziran 2019 tarihinde yenilenen İstanbul yerel seçimleri ve seçim sürecinde gözlemlediğimiz gelişmeler, ülkemizde güçler ayrımı ile denge ve denetleme mekanizmalarının göz ardı edilmesinin, toplum tarafından da onaylanmadığını göstermiştir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu gerçekten hareketle, sağlıklı bir güçler ayrımı ve dengesini düzenleyen, parlamento içi ve dışında güçlü denetim mekanizmalarının tanımlandığı ve koruma altına alındığı, yeni bir anayasa çalışmasının, hiçbir siyasi ayrım gözetilmeden, tüm partilerin katılımıyla derhal başlamasının gerekli olduğu kanısındayız.

Ülkemizin önemli dış politika ve ekonomik sorunlarla baş etmek zorunda olduğu bu dönemde, günlük siyaset ve partiler arası çekişmelerin içine sürüklenmeden, TBMM’nin acilen bu görevi üstlenmesinin yaşamsal olduğunu düşünüyoruz.

Toplumumuzun tüm katmanlarını ve bileşenlerini, bu tarihi görev için gayret göstermeye çağırıyoruz.

