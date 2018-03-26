Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Başakşehir ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul'da DBP Başakşehir ilçe binasına, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dün gece silahlı saldırı düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre bu sabah ilçe binasını açan ancak saldırıyı fark etmeyen DBP’liler, öğlen saatlerinde perdeyi çektiklerinde camların kurşunlandığını gördü. Üç kurşun izinin olduğu DBP binalarının camları kırılırken, HDP’nin bulunduğu kata hiçbir kurşunun isabet etmediği belirtildi.

ÜÇ EL ATEŞ EDİLMİŞ

HDP Başakşehir ilçe yöneticisi Saadettin Adar, saldırganların kimse tarafından görülmediğini ifade ederek, "Üç el ateş edilmiş. Camlar kırılmış. Mermi çekirdekleri hala içeride kovanlar da binanın önünde duruyor" dedi.

HDP Başakşehir ilçe eş başkanı Murat Şahin, konuya ilişkin il örgütü yöneticilerine haber verdiklerini ve yapacakları görüşme ardından ne yapacaklarına karar vereceklerini söyledi.

Polise haber vermediklerini ifade eden Şahin, “Bizim için birinci şüpheliler zaten polislerdir. Kimi kime şikayet edeceğiz? Yine de il örgütümüzle konuştuktan sonra ona göre hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.