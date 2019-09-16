Davutoğu'nun ekibine katılan Bayram Zilan'dan istifa açıklaması

Bir dönem Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Milat gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Bayram Zilan, gazetedeki görevlerinin bugün itibariyle sona erdiğini açıkladı.

AKP’den istifa eden Davutoğlu ekibine katıldığı belirtilen Milat gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Bayram Zilan, "Milat Gazetesi ile bugün yolları ayırmak zorunda kaldık. Gazetedeki köşe yazarlığım ve Ankara Temsilciği görevim bugün itibariyle sona erdi Hayatım boyunca doğru olanın yanında durdum. Hakk ve Dava için mücadele ettim Bundan sonra da 'doğru olanın' yanında olmaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz gün Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw’a konuşan Zilan, yeni yıla girmeden bir parti tabelasının asıldığının görüleceğini söylerken, "HDP’ye veya AK Parti’ye oy veren Kürtlerin aslında bir temsiliyet sorunu yaşadıklarını da görüyoruz. Dolayısıyla bu siyasi zemin nasıl doldurulacak, Kürt meselesine nasıl eğilecek, bütün bunlar önümüzdeki dönemde siyasetin rotasını unsurlardır. Bence bu noktada Ahmet Davutoğlu hareketini iyi takip etmek ve partileşme sürecine bakmak gerekiyor" dedi.

"Kürt kentlerinde, Kürdistan Bölgesi’nde ve metropollerde yaşayan Kürtlerle görüştüklerini" dile getiren Zilan, “Biz bölge ile de görüşüyoruz; Doğu ve Güneydoğu’da, Irak Kürdistan’ında ve batıda yaşayan Kürtler de bu süreci yakından takip ediyorlar. Görüştüğümüz insanlar bize bunu söylüyor, diyalog halindeyiz. Dolayısıyla Kürtlerin bugün gündeme getirdiği siyasi alanda taleplere uygun bir dil de geliştirilirse muhtemelen siyaset de ona göre şekillenecektir diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.