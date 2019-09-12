Davutoğlu'nun toplantısına katılan AKP'li vekil sayısı belli oldu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, haklarındaki ihraç talebi kararı sonrası dün ekibiyle yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldi. Toplantıya 10 AKP'li vekilin katıldığı belirtilirken, eski AKP'li isimlerin sayısının 100'e yaklaştığı öne sürüldü. Davutoğlu'nun ekibiyle birlikte alacağı kararı Cuma günü duyuracağı iddia ediliyor.

Parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu, haklarında alınan ihraç talebi kararı sonrası dün Ankara'da ekibiyle bir araya geldi. Toplantıda yeni kurulacak partide yer alacak isimlerin konuşulduğu öne sürülürken, Davutoğlu'nun önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapması bekleniyor Duvar'da yer alan habere göre, disipline sevk edilen 4 siyasetçinin yanı sıra bazı eski milletvekilleri ve il başkanlarının katıldığı toplantı yaklaşık 5.5 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre toplantı yarın da devam edecek. Eski başbakan Davutoğlu’nun alacakları kararı cuma günü basın toplantısı ile açıklaması bekleniyor. Toplantıya seçilmiş 10 AKP'li vekilin katıldığı belirtilirken, eski AKP'li isimlerin sayısının 100'e yaklaştığı öne sürüldü.